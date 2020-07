- "Seenotrettung heißt nicht, dass jeder nach Europa kommt"

Von einer gemeinsamen Asylpolitik ist die Europäische Union noch immer weit entfernt. Die EU muss sich einig werden, fordert Daniel Thym, Professor für Europarecht. Dazu zähle auch ein "vernünftiger Verteilungsmechanismus" von Geflüchteten innerhalb der EU.

Es gehe nun darum die Forderung nach einer europäischen Lösung endlich umzusetzen, sagt Daniel Thym. Er ist Professor für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz und stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration.

Man müsse den Mittelmeerstaaten Hilfe leisten und ihnen das auch signalisieren, sagt Thym. Gleichzeitig müsste man aber auch Kritikern wie beispielsweise Ungarn signalisieren, dass "Seenotrettung eben nicht heißt, dass jeder nach Europa kommt", so der Europaforscher. Man arbeite also auch mit restriktiven Ansätzen: "So kann man den Knoten im Idealfall durchschlagen."

Gemeinschaftliche Aufnahme

"Ein erster wichtiger Schritt ist sicherlich, dass die europäischen Mitgliedsstaaten sich zusammensetzen und sagen: 'Wir kümmern uns um die Leute, die an den europäischen Südküsten ankommen.'", so Thym. Man müsse einen vernünftigen Verteilungsmechanismus schaffen, der alle Staaten einbinde.

Die Seenotrettung müsse endlich in koordinierte Hände gelangen: "Es geht doch nicht an, dass einzelne private Schiffe das machen und dann die europäischen Länder sich weigern, die Leute aufzunehmen." Die Europäische Politik könne aber nur funktionieren, wenn alle Länder freiwillig daran teilnähmen, sagt er. Außerdem müsste legale Zugangswege zur EU geöffnet werden. "Wenn man solche legalen Zugangswege hat, dann werden auch die Herkunftsländer eher dazu bereit sein, zu kooperieren", sagt Thym.