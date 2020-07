- Dürresommer: Wie sicher ist das Berliner Trinkwasser?

Die Berliner Trinkwasserversorgung wird über das Grundwasser sichergestellt - doch das kann in trockenen Sommern knapp werden. Künstliche Grundwasseranreicherung heißt die Strategie, mit der die Wasserbetriebe die Versorgung sicherstellen. Wie das funktioniert, erklärt Regina Gnirß, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung.



Berlins Trinkwasserversorgung speise sich aus eigenen Ressourcen, erklärt Gnirß. "Wir pumpen das Trinkwasser aus dem Wasser unter der Stadt." Diese Versorgung aus dem Grundwasser sei sehr naturnah. In den Wasserwerken werde das Wasser noch von Eisen befreit und filtriert, könne aber ohne chemische Behandlung sofort getrunken werden, erklärt Gnirß.

Viel Stauraum gebaut

Wenn das Grundwasser in trockenen Sommern das Grundwasser abnimmt, werde dieses künstlich angereichert. Dann pumpten die Wasserbetriebe Wasser aus den Flüssen in den Grundwasserleiter. Über eine Aufenthaltszeit werde sichergestellt, dass das Trinkwasser über Mikroorganismen gereinigt werden, so Gnirß. "Das stellt sicher, dass wir auch in trockenen Sommern genug Trinkwasser haben."



Bei Starkregen könne es andererseits passieren, dass Abwasser in die Berliner Gewässer laufe. Um das möglichst zu reduzieren, hätten die Wasserbetriebe in den letzten Jahren viel Stauraum gebaut, beispielsweise unter dem Mauerpark. "Dadurch läuft es nur noch sehr selten über und nicht sofort, sondern erst, wenn das Wasser verdünnt ist", erklärt Gnirß