imago images/ Ralph Peters Bild: imago images/ Ralph Peters

Mo 06.07.2020 | 16:05 | Interviews

- "Warenhäuser müssen mehr als Warenauslage sein"

Mehr als 50 Filialen will die Kaufhauskette Galeria-Karstadt-Kaufhof bundesweit schließen. Ein Schock für den Einzelhandel, der aber auch zu Verbesserungen anregen kann, sagt Wolfgang Merkle, Professor für Marketing und Management an der Hamburger University of Applied Sciences Europe.