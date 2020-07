dpa/ picture alliance/ Grgo Jelavic Bild: dpa/ picture alliance/ Grgo Jelavic

Mo 06.07.2020 | 12:25 | Interviews

- Corona-Risiko auf dem Balkan steigt wieder

Uneinheitliche nationale Regelungen und teils zu lockere Schutzmaßnahmen: In den Balkanländern nimmt das Coronavirus derzeit wieder an Fahrt auf. Was das für Tourist*innen an der Adria bedeutet, weiß Südosteuropa-Korrespondent Clemens Verenkotte.