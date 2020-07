- "Für den Mittelstand ist Corona ein Brandbeschleuniger"

Die Krise im Berliner Einzelhandel trifft auch Traditionsgeschäfte - beispielsweise "Deko Behrendt" in Schöneberg. Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, kritisiert die Corona-Finanzhilfen als unzureichend.

Die Schließung des Unternehmens "Deko Behrendt" wird nicht der erste und nicht der letzte "Einschlag" im Mittelstand sein, so Busch-Petersen. "Corona ist da mit Sicherheit nicht die alleinige Ursache, aber zurzeit auf jeden Fall der Brandbeschleuniger", so der Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg.



Busch-Petersen: Online-Handel keine direkte Bedrohung

Die Corona-Zuschüsse hätten zahlreiche regionale Unternehmen gar nicht erreicht, so Busch-Petersen. Denn viele Hilfen sei primär Kredite, doch die müssten zurückgezahlt werden - das Geld könne aber momentan nicht verdient werden.



Der Online-Handel sei dabei für Geschäfte vor Ort nicht der größte Konkurrent - es komme hauptsächlich auf das Verhalten der Verbraucher*innen an, so Busch-Petersen. Die Stärke des stationären Handels sei vor allem der zwischenmenschliche Kontakt. Dennoch habe sich der Mittelstand auch lange schwergetan, digitale Vertriebswege zu erschließen - viele hätten dies in der Krise zu spät erkannt.