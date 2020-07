picture alliance/Capital Pictures Bild: picture alliance/Capital Pictures

Sa 04.07.2020 | 07:24 | Interviews

- Nationalfeiertag trotz Pandemie: Der Präsident feiert weiter

Trotz rasant ansteigender Corona-Infektionszahlen lässt sich US-Präsident Donald Trump das Feiern nicht nehmen. Denn am Samstag feiern die USA ihren Unabhängigkeitstag. Doch die Versammlung am Nationaldenkmal am Mount Rushmore in South Dakota hatte mehr den Charakter einer Wahlkampfveranstaltung, wie USA-Korrespondentin Katrin Brand berichtet.