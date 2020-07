- Formfehler in der neuen Straßenverkehrsordnung

Vor gut zwei Monaten ist die überarbeitete Straßenverkehrsordnung mit dem neuen Bußgeld- und Strafenkatalog inkraftgetreten. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium die Länder aufgefordert, wieder den alten Strafenkatalog anzuwenden. Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch erklärt, was dahinter steckt.

Die Rücknahme gehe auf einen Formfehler zurück, so Rodenkirch. Im neuen Strafenkatalog werde nicht genannt, auf welcher Rechtsgrundlage die Fahrverbote verhängt würden. Dies sei aber zwingend notwendig.

Bundesverkehrsminister gegen härtere Strafen

Der Fehler könne recht einfach behoben werden, indem die fehlende Begründung per Änderungsantrag in die Verordnung aufgenommen werde. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) könnte der Lapsus allerdings gelegen kommen, so Rodenkirch. Scheuer setzte sich für eine erneute Abmilderung der Strafen ein, er selbst habe die Verschärfung des Strafenkatalogs nie gewollt, sie sei aus einer Inititative der Länder hervorgegangen. Durch den Fehler habe Scheuer nun ein Druckmittel, durch das sich die Länder zwingend wieder mit dem Gesetz befassen müssen, so Rodenkirch.

Die Verkehrsminister*innen der Länder hätten aber bereits angekündigt, dass es nicht um eine Rücknahme der Verordnung gehe, sondern lediglich um die Schaffung von Rechtsklarheit.