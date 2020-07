picture alliance / Andreas Franke Bild: picture alliance / Andreas Franke

Fr 03.07.2020 | 09:05 | Interviews

- Grüne zum Kohleausstieg: "Es ist ein Einstieg, aber der dauert viel zu lange"

Die Bundesregierung will bis 2038 aus der Kohle aussteigen. Lange haben die Grünen für einen Ausstieg bis spätestens 2030 gekämpft. Einen Grund zu feiern sieht Heide Schinowsky von den Grünen in dem Kohleausstieg deshalb nicht: "Es reicht so nicht aus."