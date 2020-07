Peter Steudtner: Verfahren in der Türkei hat "Leuchtturmwirkung"

Der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner und zehn weitere Angeklagte wegen Terrorvorwürfen in der Türkei geht heute weiter. 2017 war Steudtner verhaftet worden - rechtswidrig, wie er sagt. "Wir wünschen uns Klarheit und ganz klar einen Freispruch für uns Elf."



Der 2017 in der Türkei verhaftete deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner rechnet mit einem Freispruch in seinem Prozess - wenn die türkische Justiz Menschenrechtsstandards einhalten würde, wie er sagt.

"Wir fordern die gleichen Menschenrechtsstandards ein"

"Unsere Verhaftung war rechtswidrig", sagt Steudtner auch mit Blick auf seine zehn Mitangeklagten. Es gebe bis heute keine Beweise. "Wir fordern die gleichen Menschenrechtsstandards ein."

Auch viel Solidarität innerhalb der Türkei

Steudtner war rund 100 Tage im Jahr 2017 in der Türkei in Haft, nachdem er bei einer Tagung von Amnesty International verhaftet worden war. Warum er letztlich freikam, ist offiziell unklar. Die Zeit trage er "in seinem emotionalen Rucksack" mit sich. Es habe auch viel Solidarität innerhalb der Türkei gegeben.

Sehr genauer Blick auf den Prozess



Das Verfahren habe laut Steudtner "Leuchtturmwirkung". Es werde sehr genau hingeschaut, was die Richter entscheiden. "Unser Verfahren ist weithin sichtbar in der Türkei und auch außerhalb."



Ob es zu einem Urteil an diesem Freitag komme, sei weiterhin unklar, meint Steudtner. "Wir wünschen uns Klarheit und ganz klar einen Freispruch für uns Elf."