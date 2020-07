Kohleausstieg: 10 Milliarden Euro für den Wandel in Brandenburg

10 Milliarden Euro wird Brandenburg für den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg zur Verfügung haben. Ein wichtiges Ziel sei es, schnell industrielle Arbeitsplätze zu schaffen, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). In Cottbus seien zwei Projekte geplant.



Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) blickt angesichts des kommenden Kohleausstiegs positiv in die Zukunft Brandenburgs. Es sei "ein großer Kampf" in der Ausgestaltung des Gesetzes gewesen, sagte er.



6,5 Milliarden Euro für die Infrastruktur

10 Milliarden Euro werde Brandenburg für den Strukturwandel zur Verfügung haben: 6,5 Milliarden Euro für die Infrastruktur, 3,5 Milliarden Euro für Projekte im Land. Ein wichtiges Ziel sei es, ganz schnell industrielle Arbeitsplätze schaffen, so Steinbach.

Innovationszentrum für Universitätsmedizin

Ein Baustein seien kombinierte Verkehrsterminals in Schwarzheide und Spremberg gemeinsam mit der BASF. Zudem sei ein Innovationszentrum für Universitätsmedizin in Cottbus geplant: Das werde "ein wesentlicher Magnet für die Region", meint Steinbach.

Engagement der Deutschen Bahn in Cottbus

Außerdem stellte Steinbach in Aussicht, dass die Deutsche Bahn AG ihr Instandhaltungswerk in Cottbus weiter betreiben will. Einzelheiten werde Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verkünden.

Steinbach wies darauf hin, dass der Instandhaltungsstandort dort lange zu Disposition stand und die Sorge bestand, dass das Werk von der Deutschen Bahn ganz geschlossen wird. Jetzt gebe es "ein Konzept, wo es in die andere Richtung geht".