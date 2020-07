- Bundestag beschließt die elektronische Gesundheitsakte

Ab Januar 2021 sollen Informationen über Patient*innen auf einem zentralen Server gespeichert werden können. Welche Daten in der elektronischen Akte einsehbar sein sollen, kann aber jede*r selbst bestimmten, berichtet Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert.



Informationen etwa über Vorerkrankungen, Impfungen, oder die Ergebnisse der letzten Blutuntersuchung sollen in der elektronischen Patientenakte verfügbar gemacht werden. Im Idealfall könnten Ärzt*innen - auch in Notfällen - schneller und besser behandeln, weil erforderliche Informationen sofort vorliegen, so Jähnert.

Die persönliche Akte sollen die Patient*innen über Apps und Terminals bei den Krankenkassen selbst verwalten können. So könne man selbst bestimmen, welche Informationen abrufbar sind und welche nicht, berichtet der Hauptstadtkorrespondent.

Bedenken beim Datenschutz



Bedenken gibt es in Sachen Datenschutz und Datensicherheit. Größter Kritikpunkt an der elektronischen Akte: Für die behandelnden Ärzt*innen werden zunächst alle Daten einsehbar sein - auch solche, die sie gar nicht betreffen. So könne dann beispielsweise ein Zahnarzt auch auf gynäkologische Daten zugreifen, so Jähnert. Eine Version der Akte, in der einige Daten nur für bestimmte Ärzt*innen zu sehen seien, solle erst ab 2022 verfügbar sein.