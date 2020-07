- Erst mal keine regelmäßigen Corona-Tests aller Berliner*innen

Corona-Tests für alle, schnell und kostenlos: In Bayern soll das kommen. In Berlin kann man darauf eher nicht hoffen. Ein regelmäßiges Testen aller Berliner*innen sei aktuell nicht der Weg, sagt die Koordinatorin der Berliner Teststrategie der Charité, Valerie Kirchberger.



Die Koordinatorin der Berliner Teststrategie für die Charité, Valerie Kirchberger, hat den Menschen in der Hauptstadt wenig Hoffnung auf allgemeine Corona-Tests für alle gemacht. Ein regelmäßiges Testen aller Berliner*innen sei aktuell nicht der Weg, sagte sie im Inforadio.

Infektionsherde aufdecken und Stichproben-Tests

Die Strategie sei nach wie vor, Infektionsherde herauszufinden. Auch gebe es Stichproben-Testungen für gefährdete Berufe: etwa für Personal im Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen, in Gastronomie, Kitas und Schulen. Bisher müssen allerdings etwa Kitaerzieher*innen in die Testzentren kommen, um sich auf Corona testen zu lassen. "Wir möchten gern anbieten, dass in den Kitas getestet wird", so Kirchberger. Das gelte für das Personal.

Bayerischer Weg: Wiederholte Tests für alle

In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Corona-Tests für alle, schnell und kostenlos, angekündigt. Demnach solle sich jeder testen lassen können, bezahlt vom Freistaat Bayern, sofern die Krankenkasse nicht einspringt.