- "Ostdeutsche sind in den höchsten Führungspositionen unterrepräsentiert"

"Kaum Posten für den Osten" - unter diesem Titel hat der Soziologe Holger Lengfeld die Elitenbildung im wiedervereinigten Deutschland untersucht. Lengfelds These: Die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen ist eine Spätfolge der Wiedervereinigung.



Es habe ihn interessiert, inwiefern Menschen mit ostdeutscher Biographie an politischer, sozialer und wirtschaftlicher Macht zu gering beteiligt sind, so der Professor an der Universität Leipzig. Das Ergebnis: "Ostdeutsche sind gemäß ihrem Bevölkerungsanteil sowohl in Gesamtdeutschland als auch in den neuen Bundesländern in den höchsten Führungspositionen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft unterrepräsentiert," sagt Lengfeld. Nur etwa ein Viertel der Spitzenpositionen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer seien von Ostdeutschen besetzt.

Blockierte Führungsposten

Zur Interpretation der Ergebnisse und ihrer Ursachen fehlten bislang belastbare empirische Daten, betont das Mitglied des Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Einerseits liege die Vermutung nahe, dass Ostdeutsche als weniger qualifiziert wahrgenommen und daher beim Zugang zu Spitzenpositionen diskriminiert würden, so Lengfeld.

Ein anderer Grund für die Unterrepräsentanz liege aber in einer Spätfolge der Wiedervereinigung. Nach 1990 seien sehr viele Nachwuchskräfte aus Westdeutschland auf Spitzenpositionen in Verwaltung, Gerichten, Politik und Unternehmen der neuen Bundesländer eingesetzt worden. Diese habe man gebraucht, weil viele Ostdeutsche sich mit den Gegebenheiten des neuen Systems noch nicht ausgekannt hätten, so Lengfeld. Weil diese neuen Führungskräfte aber damals größtenteils noch sehr jung gewesen seien, hätten sie die Spitzenpositionen oft mehrere Jahrzehnte blockiert. "Da kann ein Ostdeutscher noch so gut sein, wenn die Position besetzt ist, kommt er nicht zum Zug", erklärt der Sozialforscher.