- "Eine starke Kaufkraft kommt dem Handel zugute"

Am 1. Juli tritt die Senkung der Mehrwertsteuer in Kraft, damit soll die Wirtschaft angekurbel werden. Für den Handel sieht Stefan Genth zwar positive Effekte, aber keine Krisenrettung. Genth ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland.

Genth sagt klar: die Senkung der Mehrwertsteuer wird den Handel nicht aus der derzeitigen Krise führen. Denn der private Konsum mache nur ein Drittel des Einzelhandels aus, so Genth. Aber: Auch Mieten und Stromkosten werden für die Händler*innen ein halbes Jahr lang günstiger. Beides in Kombination könnte sich positiv auswirken.





Umsatzeinbußen im Non-Food-Bereich



Während des Lockdown mussten Geschäfte schließen, die nicht essentiell waren - das sogenannte Non-Food-Segment. Dieses wird 2020 nach Verbandsschätzungen etwa 40 Milliarden Euro an Umsatz verlieren. Das beträfe rund 200.000 Non-Food-Unternehmen, ein Drittel sei sehr "wirklich gefährdet", sagte Genth. Denn für diese Unternehmen laufen Miete und Personalkosten - auch in Kurzarbeit - weiter. Der Umsatz vieler Händler*innen verharrt hingegen auf einem Niveau von 50 bis 60 Prozent.



Der Online-Handel sei während des Lockdowns von den üblichen rund zehn auf 25 Prozent gestiegen so der Handelsverbands-Geschäftsführer. Zudem stehe bei Kund*innen weniger das Shopping-Erlebnis, sondern der Bedarfskauf im Vordergrund. Dieser Trend könnte sich künftig noch verstärken, sagte Genth.