Mi 01.07.2020 | 13:45 | Interviews

- Lambrecht will härtere Strafen für pädophile Straftäter

Nachdem die Polizei in Nordrhein-Westfalen erneut schwere Fälle von sexueller Gewalt an Kindern aufgedeckt hat, will Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) härtere Strafen für pädophile Täter einführen. Über die neuen Pläne berichtet Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter.