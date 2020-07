imago images / Jürgen Ritter Bild: imago images / Jürgen Ritter

Mi 01.07.2020 | 13:05 | Interviews

- Flugverkehr: Die Hälfte der Maschinen bleibt am Boden

Die Flugzeugbranche steckt tief in der Krise, auch in Berlin und Brandenburg stehen hunderte Jobs auf dem Spiel. Dennoch gebe es Hoffnung und positive Anzeichen, dass sich der Tourismus in der Region erhole, berichtet Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg.