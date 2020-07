- "China versucht, Keile in Europa hineinzutreiben"

Viele wichtige Posten in Hongkong - sei es an der Börse oder in Sicherheitsstrukturen - seien bereits von chinatreuen Personen besetzt worden, so Ferber. Man kritisiere China für das verabschiedete Sicherheitsgesetz am stärksten mit "klaren, ökonomischen Entscheidungen - das ist eine Sprache, die in China verstanden wird", sagte der CSU-Politiker.





Ferber: China will Keile in Europa treiben





China kaufe derweil in Europa kritische Infrastruktur auf - beispielsweise den Hafen von Piräus in Griechenland vor gut zehn Jahren. Statt diesen in europäischen Händen zu behalten, mache man damit Fehler, sagte Ferber. Auch das "Projekt Seidenstraße" sei schwierig, denn besonders Länder aus Mittel- und Osteuropa fühlten sich davon angesprochen. Chinas Investitionen flössen unkomplizierter und seien mit weniger Auflagen verbunden. Regeln innerhalb Europas oder Deutschlands sollten deshalb verbindlich sein und nicht dazu animieren, sie mit Ausnahmen zu umgehen.



Die Corona-Krise habe verdeutlicht, was nicht gut laufe und dass wichtige Produktion ausgelagert wurde - beispielsweise von Mundschutzmasken bis hin zu Wirkstoffen für Medikamente. Öffnungen in Europa sorgten auch dafür, dass China Keile hineintreiben könne, so Ferber.