- Arbeitslosigkeit in Berlin gestiegen

Zum Monatsbeginn gibt es neue Zahlen vom Arbeitsmarkt - auf dem die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen hat. Berlin hat es dabei eher erwischt als Brandenburg. Marcus Weichert, operativer Geschäftsführer der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, weiß warum.



In Berlin seien die Folgen der Corona-Pandemie deutlich auf dem Arbeitsmarkt zu spüren gewesen, so Weichert - über 870.000 Menschen hätten im Juni keine Arbeit mehr gehabt. In Brandenburg waren es nur rund 750 Menschen.



In Berlin fehlen Ausbildungsstellen

Berlin sei stark vom Dienstleistungssektor geprägt, der Lockdown habe deswegen derartige Spuren hinterlassen. Allerdings: Die Entwicklung in Berlin sei mittlerweile leicht gebremst. Weichert geht davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt bei stabilen Lockerungen in zwei bis drei Monaten wieder etwas erholen könne.



Rechnerisch sei die Lage für angehende Azubis in Brandenburg gut - jede*r, der einen Ausbildungsplatz möchte, könne auch einen bekommen, sagte der Arbeitsmarktexperte. In Berlin hingegen gebe es einen Rückgang der gemeldeten Ausbildungsstellen von über 15 Prozent. Unternehmer*innen sollen sich deshalb bei der Arbeitsagentur melden, wenn sie junge Menschen ausbilden wollten, so Weichert.