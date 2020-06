dpa Bild: dpa

Di 30.06.2020 | 07:45 | Interviews

- Kindesmissbrauch und die dunklen Seiten des Internets

Bis zu 30.000 Verdächtige gibt es rund um die Missbrauchsfälle in Bergisch Gladbach. Vom 1. Juli an will das Justizministerium mit einer Taskforce gegen mögliche Pädophile, Cyberterrorist*innen und Hacker*innen vorgehen, worüber wir mit Thomas-Gabriel Rüdiger, Cyberkrimonologe an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, gesprochen haben.