- "Jetzt ist nicht die Zeit, um aufzugeben"

Der Wechselkurs der syrischen Lira habe sich in den letzten sechs Monaten um das Fünffache erhöht, so Fleischer - damit wurden Lebensmittel zum Luxusgut. Gemessen hat das World Food Programme (WFP) dies anhand eines Standard-Sets von Lebensmitteln für eine Familie. Die regelmäßige Überprüfung der Preise ergab, dass mittlerweile Lebensmittel das 20-fache dessen kosten, was vor dem Krieg in Syrien üblich war. Zudem verdienen die Menschen durchschnittlich weniger, als dass sie sich dieses Paket leisten könnten.





Corona verschärft die Lage der Menschen in Syrien





Viele Familien essen deshalb weniger, lassen Mahlzeiten ausfallen, machen weitere Schulden, so Fleischer. Auch kochen sei schwierig, wenn das Geld für Kochgas fehle. Wer noch einen Kühlschrank hat, verkauft ihn, denn es gebe nichts mehr zum Kühlen. Brot und Tee bestimmten die Mahlzeiten.



Die Corona-Pandemie verschärft die Lage. Mit dem Virus kam ein Lockdown, viele Menschen, vor allem Tagelöhner*innen, haben ihre Jobs verloren.

Das WFP ernährt in Syrien jeden Monat 4,8 Millionen Menschen. Derzeit fehlen der Organisation aber 200 Millionen Dollar bis Ende des Jahres so Fleischer. Aber jetzt sei nicht die Zeit aufzugeben, sagte die WFP-Landesdirektorin.