- Müll-Recycling: "Plastik ist kompliziert"

Der Präsident vom Verband der privaten Entsorgungsbetriebe Peter Kurth fordert, dass die Unternehmen mehr recycleten Kunststoff bei der Herstellung ihrer Verpackungen verwenden. Zu oft entschieden sie sich für neues Plastik.

Sieben Kunststoffschichten übereinander



"Plastik ist kompliziert", sagt Kurth aber auch. Bei einigen Käserverpackungen aus dem Supermarkt lägen etwa sieben Kunststoffschichten übereinander. Das auseinander zu nehmen, sei schwierig. Während die Recyclingquote bei Papier und Glas über 80 Prozent liege, sei es beim Plastik maximal 25 Prozent.

Anteil an wiederverwendetem Plastik

Um Unternehmen dazu zu bewegen, mehr recycletes Plastik zu verwenden, sei es denkbar einen verpflichtenden Anteil an wiederverwendetem Kunststoff für die Unternehmen festzulegen, meint Kurth. Es solle nicht teurer werden für die Industrie. "Sie soll ihr Verhalten ändern."

Mehr Einwegverpackungen

Zu dem erhöhten Anteil an Einwegverpackungen in Corona-Zeiten sagt Kurth: "Plastik an sich ist nicht schlecht, entscheidend ist, was man daraus macht."