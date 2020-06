- Ermittlungen zu Kindesmissbrauch: Mehr IT-Spezialisten bei der Polizei

Wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht, haben es Ermittler mit Zehntausenden Verdächtigen zu tun, die sich im Netz sicher fühlen. Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung würde das Problem nicht lösen, meint der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Er setzt auf IT-Experten bei der Polizei.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hält eine anlasslose Speicherung von Daten nicht geeignet dafür, Kindesmissbrauch und -vergewaltigung im Internet einzudämmen. Insbesondere professionelle Täter*innen würden ihre Identität so verschleiern, dass ihre IP-Adresse nicht mehr einer Person zugeordnet werden könne.

Vorratsdatenspeicherung zu langsam ausgewertet



"Das Instrument wäre nicht geeignet", sagt Kelber zur Vorratsdatenspeicherung im Falle von Kinderpornographie. Zudem dauere es zu lange bis alle Daten ausgewertet würden. Stattdessen setzt Kelber auf viele gut ausgebildete IT-Spezialisten bei der Polizei.

Ermittlungen im Umfeld einer Tat

Gerade wenn eine Tat bekannt werde, komme es darauf an, Hardware zu entschlüssel und in Chat-Gruppen zu recherchieren - das ermögliche Ermittlungen im Umfeld der Tat, so Kelber. "Wenn die Daten schnell ausgewertet werden, hat man sehr viel mehr erreicht als mit einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung."

Meldepflicht für alle, die solche Taten bemerken



Zudem erinnert Kelber an die Meldepflicht für alle, die Kenntnis von solchen Taten haben: "Da muss auch durchgegriffen werden."