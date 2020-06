- Israels Annexionspläne – neue Gewalt im Nahen Osten?

Derzeit sei noch unklar, ob die Annexion am 1. Juli wirklich stattfindet, so Baumgarten. De facto sei die Annexion aber gar nicht nötig, denn im Rahmen der Osloer Verträge kontrolliert Israel bereits 60 Prozent des Westjordanlandes. Das bedeute viel israelischer Einfluss im Alltag der Palästinenser*innen - negativ auffällig sind dabei israelischer Siedlungsbau, Gewalt durch Siedler*innen oder Störung der palästinensischen Landwirtschaft, sagte die Nahost-Expertin.



Eine Annexion würde eher internationale Probleme schaffen - und auch die "Tauwetter"-Periode in der arabischen Welt stören, so Baumgarten. Vor allem befürchten viele Israelis, dass es zu massiven Unruhen kommt durch die Aneignung. Viele lehnen den Schritt gänzlich ab.



Der Nahost-Friedensplan der Trump-Regierung sei wenig hilfeich - er sehe vor, dass die Palästinenser*innen ihrer Annexion zustimmen sollen. Das sei nicht denkbar, so Baumgarten. Im Weiteren fehle ihr ein klares Signal aus dem Weißen Haus, ob die US-Regierung dem Vorgehen von Israels Ministerpräsident Netanjahu tatsächlich zustimmt.