- Corona-Tests auch für Menschen, "die sich unwohl fühlten"

Rostock hat seinen Einwohnern schon früh in der Pandemie kostenlose Corona-Tests angeboten - auch wenn sie keine Symptome zeigten. Für Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, parteilos und gebürtiger Däne, war das eine richtige Strategie, um Infektionsketten schließen zu können.



In Kooperation mit einem Unternehmen hat die Stadt Rostock schon früh in der Pandemie kostenlose Corona-Tests für die Einwohner*innen der Stadt angeboten. "Wir wollten sicherstellen, dass sich niemand bei uns im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen ansteckt", sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Kostenlose Tests "großzügig" ausgelegt

So seien in erster Linie Menschen mit systemrelevanten Berufen, wie Verkaufspersonal, Feuerwehrleute, Polizist*innen und Krankenpfleger*innen auf Covid-19 getestet worden. Aber man habe diese kostenlosen Tests "sehr großzügig" ausgelegt.

Weniger Ausbreitung



Letztlich seien auch "einfach Menschen, die sich unwohl fühlten" getestet worden, so Madsen. Ihm zufolge sei unter anderem durch diese Test-Strategie eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert worden. "Wir konnten immer die Ansteckungsketten schließen."

Madsen weist Korruptionsvorwürfe zurück

Kritische Stimmen hatte es bei der kostenlosen Abgabe der Tests aber auch gegeben. Sie sahen Korruptionsgefahr, da die Tests von dem kooperierenden Unternehmen bezahlt wurden. Dem widerspricht Madsen.

Bayern plant derzeit kostenlose Massentests auf das Corona-Virus.