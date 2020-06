Polen am Wahltag: "Rafał Trzaskowski dringt durch"

In Polen wird am Sonntag die verschobene Präsidentschaftswahlnachgeholt. Elf Kandidaten stehen für das höchste Staatsamt zur Wahl. Wieso der Ausgang noch offen ist, darüber sprechen wir mit dem Polen-Korrespondenten Jan Pallokat.



Beobachter erwarten, dass es zu einer Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl in Polen kommen wird. Das liege auch daran, dass der größte Herausforderer von Amtsinhaber Andrzej Duda der Bürgermister von Warschau, Rafał Trzaskowski, neue Töne einschlage, erklärt Korrespondent Pallokat. Dieser betone, dass das Land einen Präsidenten brauche, der parteiunabhängig ist.

Der derzeitige Präsident Duda steht der regierenden konservativen PiS-Partei nahe. Er habe viele Schritte mitgetragen, wie etwa den umstrittenen Umbau der Justiz. Trzaskowski gehöre zur liberalen Bürgerplattform.

Sollte Duda die Stichwahl verlieren, hätte das großen Einfluss. Denn der Präsident in Polen habe bei der Gesetzgebung eine starke Rolle - durch ein Vetorecht könnte dieser Vorhaben blockieren. Die PiS könnte in dem Fall nicht mehr einfach durchregieren, sondern müsste Kompromisse finden, so Pallokat.