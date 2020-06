- Siebenschläfer – Trend fürs Sommerwetter?

Am Samstag ist Siebenschläfer-Tag. Gemäß der Bauernregel kann der Tag den Trend für das Sommerwetter voraussagen. Wie es darum steht, erklärt Meteorologe Oliver Klein.

Das schwüle Wetter deute darauf hin, dass das Potential besteht, dass es zu starkem Regen kommen kann, so Oliver Klein. Allerdings werden am Samstagnachmittag nur einzelne Gewitterzellen erwartet. Wo genau das ist und wer genau betroffen ist, das sei bei so einer Wetterlage kaum vorhersagbar.



Folge man den Bauernregeln zum Siebenschläfertag, könnte es darauf hindeuten, dass es in diesem Jahr einen normalen Sommer ohne Hitzewellen geben könnte. Allergings zeige die Statistik, dass die Siebenschläferregeln in der Vergangenheit im Süden Deutschlands häufuger zurteffen als im Norden. Für die Region Berlin Brandenburg liege die Übereinstimmung im mittleren Bereich.