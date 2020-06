imago images/ Mateusz Slodkowski Bild: imago images/ Mateusz Slodkowski

Sa 27.06.2020 | 08:29 | Interviews

- Präsidentschaftwahl in Polen: "Der Ausgang ist völlig offen"

In Polen wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Laut Prognosen wird es sich zwischen dem Amstinshaber Andrzej Duda und dem Warschaus Bürgermeister Rafał Trzaskowski entscheiden. Wir sprechen über die Wahl mit Piotr Buras vom Warschauer Büro des European Council on Foreign Relations.