- "Finanzhilfen sollen veränderungswillige Landwirt*innen unterstützen"

Die Fleischfabrik Tönnies ist wegen des Corona-Skandals seit Tagen in den Schlagzeilen - und die Auswirkungen sind bis in die Region spürbar. Der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, Henrik Wendorff, hofft, dass sich Veränderungswille in der Branche auszahlt.



Brandenburg sei vor allem auf die Produktion von Ferkeln spezialisiert, so Wendorff - diese werden zur Mast in die benachbarten Bundesländer verbracht. Doch auch an diesem Punkt der Produktionskette spüre man das Nachbeben des Infektionsgeschehens bei Tönnies, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg. So sei der Ablauf von Ferkelproduktion, Mast und Schlachtung eng getaktet und nun ins Stocken geraten. Würde Tiere länger als notwendig in den Ställen bleiben, verursachen sie durch mehr Futterbedarf Kosten und verlieren an Qualität - beispielsweise werden sie zu fett oder zu groß, sagte der Agrarexperte. Dadurch entstehen auch finanzielle Einbußen für die Erzeuger*innen.





Finanzielle Zuwendungen für veränderungswillige Landwirt*innen





Veränderungen in der Produktionskette müssten vor allem den Landwirt*innen entgegenkommen, so Wendorff. Denn das, was Kund*innen für gutes Fleisch bezahlen würden, muss auch bei denen ankommen, die dafür viele Veränderungen auf sich nähmen - nämlich die Erzeuger*innen.



Er erachtet es zum einen als wichtig, das Vertrauen der Konsument*innen wiederzugewinnen. Dafür müssten sich die Haltungsformen und die Ställe verändern - aber so, dass Landwirt*innen auch 20 Jahre damit planen könnten. Zum anderen möchte Wendorff eine Fleischabgabe, wie sie beim sogenannten "Fleischgipfel" mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag vorgeschlagen wurde.