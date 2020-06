- "Es braucht noch Generationen, bis wir keine Bomben mehr finden"

Oranienburg war ebenso wie Potsdam ein Ziel für zahlreiche Angriffe im Zweiten Weltkrieg. So war Oranienburg Standort für die Rüstungsindustrie, in der Nähe befanden sich zwei Flugzeugwerke. Ebenso wurden aber auch logistische Punkte bombardiert - der Bahnhof von Potsdam war so ein Knotenpunkt, von Oranienburg aus wurde wiederum die Ostfront versorgt.



Bomben-Suche ist sehr kostenintensiv



Gerade in und um Oranienburg gibt es noch viele Kampfmittel mit sogenannten chemischen Langzeitzündern, sagte Spyra. Diese seien sehr viel gefährlicher als konventionelle Zünder und sind zudem Alterungsprozessen ausgesetzt.



Bereits in der Nachkriegszeit und der DDR seien viele Bomben geräumt und auch spezielle Kriegsziele abgesucht worden, so Spyra weiter. Doch in bestimmten Arealen kostet die Untersuchung auf Bomben sehr viel Geld. Dabei sei nicht garantiert, dass man überhaupt etwas oder restlos alle Kampfmittel findet, die sich in bis zu acht Meter Tiefe befinden können. Brandenburg erhalte hierfür Gelder, doch alle Verdachtsareale seien noch nicht abgesucht worden.



Spyra schätzt, dass es noch mehrere Generationen braucht, bis alle Bomben des Zweiten Weltkriegs komplett verschwunden sind.