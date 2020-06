- Lux (Grüne): "Der Soforthilfen-Betrug muss aufgearbeitet werden"

Es habe eine große Nachfrage nach den Soforthilfen gegeben, so Lux - 210.000 Anträge sind dabei auch zur Auszahlung gekommen. Allerdings wurden diese Anträge nur stichprobenartig überprüft. Die Anzahl der Betrugsfälle sei derzeit noch gering, ein großer Teil der Antragsteller*innen habe hingegen die Soforthilfen auch schon zurückgezahlt.





Prüfungen schützen nicht immer vor Betrug





In Berlin wollte man schnell handeln, denn viele Soloselbstständige hätten es sonst nicht über den nächsten Monat geschafft, so Lux. Andere Bundesländer würden zwar strenger vorgehen - aber hätten die Hilfen deswegen auch noch nicht vollständig ausgeschüttet. Ebenso seien strengere Prüfungen keine Garantie gegen Betrug, so der Grünen-Politiker.



Die Soforthilfen hätten die Zustimmung aller Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus erhalten, so Lux. Man müsse nun die Verdachtsfälle prüfen und sei hier auch lernfähig. Im Weiteren geht er davon aus, dass auch in anderen Bundesländern noch weitere Betrugsfälle aufgedeckt werden.