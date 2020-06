- Hartwig: Schiedsgerichtentscheidung ist nicht bindend

Das Bundesschiedsgericht der AfD hat in einem Eilverfahren entschieden, dass der Brandenburger AfD-Politiker Andreas Kalbitz die Partei vorerst wieder verlassen soll. Diese Entscheidung sei nicht bindend, sagte Roland Hartwig im Inforadio-Interview, in der AfD leitet er die AG Verfassungsschutz.

Nach Einschätzung des AfD-Rechtsexperten Roland Hartwig kann der Brandenburger Landeschef Kalbitz trotz der Eilentscheidung des Bundesschiedsgerichts vorerst in der Partei bleiben.



Hartwig verwies auf den Beschluss des Berliner Landgerichts aus der vergangenen Woche. Demnach darf Kalbitz in der AfD bleiben, bis das Schiedsgericht endgültig entschieden hat. Diese Entscheidung stehe noch aus, so Hartwig. Kalbitz könne deshalb auch an der Sitzung des Bundesvorstands am Freitag teilnehmen.



Den Rauswurf halte Hartwig für falsch. Denn in der AfD gebe es eine rote Linie für Menschen, die die Grundlagen der Demokratie und Rechtstaatlichkeit angreifen. Das sähe er bei Andreas Kalbitz nicht, so Hartwig. Polemische Äußerungen im Wahlkampf zählen nicht dazu, so Hartwig.