- "UN-Organisationen leisten vorzügliche Arbeit"

Vor 75 Jahren wurde die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet. Doch mittlerweile bröckeln die Ideale, manche sprechen gar von Krise. Dennoch sieht der UN-Experte Helmut Volger, die UN für aktuelle Herausforderungen gut aufgestellt. Im Interview erklärt er, warum.



Angesichts vieler Konflikte seit der Gründung der Vereinten Nationen, will der Koordinator des Forschungskreises Vereinte Nationen an der Universität Potsdam, Helmut Volger, nicht von einem Versagen sprechen. Vielmehr betont er: "Die UNO hat Schlimmeres verhindert."

Die Zustände, in denen die Vereinten Nationen agieren, seien schwierig. Dabei habe es in den Jahren auch Misserfolge gegeben. Wie die UNO vorankomme, hänge besonders von der Kooperationsbereitschaft der Mitgliederstaaten ab. In den 75 Jahren überwiegen aber laut Volger die UN-Friedensmissionen gegenüber dem Gebrauch des Veto-Rechts.



Erfolge der Vereinten Nationen



Zu den Erfolgen der Organisation gehöre etwa der Menschenrechtsschutz, so Volger. Zudem zeige die Coronapandemie: "All die Organisationen, die sich um Gesundheit, um Flüchtlinge und Entwicklungshilfe kümmern, die leisten vorzügliche Arbeit, auch dann, wenn der Sicherheitsrat auf der politischen Ebene gerade handlungsunfähig ist."



Schwierige Zustände habe es immer wieder gegeben, erklärt der UN-Experte. Aber die UNO habe immer Mittel und Wege gefunden, sich daraus zu befreien. Aufgrund dieser Erfahrung sei sie nun auch für die aktuelle Lage gut gewappnet.



Zum Anliegen Deutschlands als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, die Abrüstung voranzutreiben, sagt Volger: Bei der Abrüstungsfrage müsse man am Ball bleiben. Auch andere bisherige Abrüstungserfolge in Zusammenarbeit mit der UNO haben lange gedauert.