- Schäuble: Partei-Mitgliedschaft ist eine intensive Beziehung

Am Freitag feiert die CDU den 75. Jahrestag ihres Bestehens. CDU-Mitglied und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat im Inforadio-Interview über seine Zeit in der Partei gesprochen - und über Herausforderungen für die Zukunft in der CDU.



Die Mitgliedschaft in einer Partei sei eine intensive Beziehung, sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Dies sei besonders so, wenn man die Politik zu seinem Beruf gemacht hat. "Und natürlich leidet man auch gelegentlich mit seiner Partei und man ist auch nicht immer mit der Mehrheit einer Meinung. Und das ist auch in Ordnung."



Wolfgang Schäuble ist seit 55 Jahren in der CDU. Er erzählt, dass er in einem politisch interessierten Elternhaus aufgewachsen ist uns so den Weg in die Politik gefunden hat.

"Erfolgreiche Partei muss antworten auf aktuelle Herausforderungen finden"

Dass sich die CDU in ihrer Ausrichtung über die Jahre verändert hat, begrüßt der Politiker: "Eine Partei, wenn sie erfolgreich sein will, muss ja nicht einfach nur ihr Parteiprogramm über die Jahrhunderte pflegen, sondern sie muss immer auf die Herausforderungen von heute und morgen versuchen, gute Antworten zu finden." Und das passiere auch im demokratischen Streit mit Andren.



Aktuell seien laut Schäuble die Themen Europapolitik, Geflüchtete und Migration wichtig. "Und wir müssen sehr viel die Veränderungen im Klima in der globalisierten Welt ernst nehmen." Dabei habe die Partei noch Nachholbedarf. Und diese Aufgaben müsse auch der oder die neue Vorsitzende der CDU erfüllen, so Schäuble.