- Technologieunternehmen sollen strenger geprüft werden

Es stehe im Fall Wirecard derzeit eine "Menge kriminelle Energie" im Raum, so Zimmermann. Es wurden offensichtlich Unterlagen gefälscht, die Frage sei nun, ob dies mit Vorsatz geschah.



Bemerkenswert sei auch, dass Wirecard keine Bank, sondern ein Technologieunternehmen sei. Hier gelte es, zu prüfen, ob Digitalunternehmen wie Wirecard nicht stärker reguliert werden müssten, so Zimmermann.



Viele Fragen bei Wirecard noch offen





Außerdem werde auch die BaFin klären, was in den eigenen Reihen schief gelaufen ist. Es bleibt zu prüfen, warum die Einstufung von Wirecard als Verdachtsfall nicht erfolgt ist und wie derartige Fälle in Zukunft vermieden werden könnten.



Tendenziell könnte es sich bei Wirecard um einen Betrug handeln, so der Digitalexperte. Aber Wirecard sei mit seinem Geschäftsmodell nicht an der Anlage von Geld, sondern an der schnellen Durchleitung von Geld interessiert gewesen. Möglicherweise ging es darum, Umsätze vorzutäuschen, die es gar nicht gab. Denn damit ließen sich potenzielle Investor*innen anlocken, so Zimmermann.