- Presserat: Strafrecht nur in Ausnahmefällen zulässig

Die Kolumne in der "taz" hatte heftige Kritik in der Polizei und bei Politikern hervorgerufen. Es folgten Strafanzeigen gegen den*die Autor*in und Hunderte Beschwerden beim Presserat. "taz"-Chefredakteurin Barbara Junge äußerte ihr Bedauern. Die von Bundesinnenminister Seehofer angekündigte Anzeige wertete sie zugleich als Angriff auf die Pressefreiheit - wie viele andere kritische Stimmen aus der Medienbranche auch. Seehofer löste auch eine heftige Debatte um die Grenzen der Einflussnahme für einen Regierungsvertreter aus.



Der Minister will nun mit der "taz"-Chefredaktion über die umstrittene Kolumne sprechen und sich an den Presserat als Selbstkontrolle der deutschen Presse wenden.



Der Presserat hat bereits ein Verfahren gegen die "taz" wegen der Kolumne eingeleitet. Grundlage für die Einleitung des Verfahrens am Mittwoch seien bis dahin 340 vorliegende Beschwerden gewesen. Damit ist nun auch klar, dass ein Beschwerdeausschuss des Rates über den Fall berät, voraussichtlich am 8. September. Für die Prüfung spielt den Angaben zufolge unter anderem die Ziffer 1 des Pressekodex eine Rolle, wonach die Wahrung der Menschenwürde oberstes Gebot der Presse ist.

(Quelle: dpa)