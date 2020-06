- Mecklenburg-Vorpommern: Urlauber aus Risikokreisen brauchen Corona-Test

Der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, hat betont, dass sich Menschen aus deutschen Corona-Risikogebieten vor ihrem Urlaub in dem Bundesland auf Covid-19 testen lassen müssen. "Man muss sich vor Urlaubsantritt testen lassen. Sonst wird man wieder nach Hause geschickt", sagte der CDU-Politiker. Zudem dürfe der Test nicht mehr als 48 Stunden zurück liegen.

Negative Covid-19-Test auch für Berliner und Brandenburger möglich



Theoretisch sei diese Regelung auch für Reisende aus Berlin und Brandenburg möglich - etwa bei großen Ausbrüchen in Berliner Bezirken. Derzeit gebe es aber keine Hotspots in Berlin. "Deshalb können alle Berliner in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen", so Glawe.

Mindestens eine Übernachtung ist Pflicht



Für den Urlaub müsse man aber eine gebuchte Übernachtung in Mecklenburg-Vorpommern vorweisen können, sagte der Minister. Polizeikontrollen oder Straßenabsperrungen gebe es aber nicht. Aktuell sei das Bundesland nur von "Covid-19 geschrammt" worden. "Bisher hat Mecklenburg-Vorpommern aus meiner Sicht alles richtig gemacht."