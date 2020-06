AP/dpa Bild: AP/dpa

Do 25.06.2020 | 12:45 | Interviews

- "Derzeit versuchen alle Beteiligten, die Lufthansa zu retten"

Die Aktionärsversammlung soll am Donnerstag über das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa entscheiden. Dieses ist nicht komplett alternativlos, aber eine riskioarme Hilfe, sagte Yvonne Ziegler, Expertin für Luftverkehrsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences.