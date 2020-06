- Kohleausstieg auf der Zielgeraden

Die Bundesregierung hat die Verträge mit den Braunkohlekonzernen vorgelegt, in denen die Entschädigung und die Abschaltpläne geregelt werden. Vier Milliarden Euro sollen die Unternehmen bekommen. Der Lausitz-Beauftragte der Brandenburger Landesregierung Klaus Freytag sagt: Er gehe fest davon aus, dass die Zusagen auch in Corona-Zeiten gelten.

Der Lausitz-Beauftrage der Brandenburger Landesregierung, Klaus Freytag, hat den Vertrag mit den Braunkohle-Unternehmen gelobt. Freytag sagte, die Gelder, die in die Lausitz fließen, seien zweckgebunden: "Damit sollen, trotzt des möglichen früheren Abschaltens, die notwendigen Rekultivierungsarbeiten in Zukunft sicher geleistet werden können. (...) Der Vertrag stellt diesen Zweck sicher und damit können wir zufrieden sein."



Freytag hob hervor, dass das Verhandlungsergebnis zudem sozialverträglich sei - niemand werde seine Arbeit verlieren. Er betonte: "Neben den technischen Fragen ist auch ein hervorragendes Konzept im Raum, das so genannte Anpassungsgeld. Das hat dazu geführt, dass an Ruhr und Saar keiner in das sogenannte "Bergfreie" gefallen ist."