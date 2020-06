- Corona-Ausbruch in Friedrichshain: Quarantäne nicht für ganzes Mietshaus

Der Gesundheitsstadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg verfolgt das Ziel, die Quarantäne für Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen in einem Wohnkomplex in Friedrichhain "zu Hause soweit wie möglich erträglich zu machen". Das Angebot vom Senat, Menschen aus besonders beengten Wohnverhältnissen, Hotelzimmer zur Verfügung zu stellen, werde noch geprüft, sagte Knut Mildner-Spindler von der Linken.

Kochen und Wäsche waschen zu Hause

"Mir erschließt sich noch nicht ganz der Sinn." Die Menschen lebten zwar in beengten Verhältnissen, sie könnten aber selbst für sich sorgen - etwa kochen und Wäsche waschen, so Mildner-Spindler.

Täglicher Kontakt - auch "Kontroll-Effekt"

Der Bezirk arbeite gemeinsam mit Sozialarbeitern. Die Betroffenen werden täglich kontaktiert - das habe auch einen "Kontroll-Effekt". "Wir haben den Eindruck, dass das in dem Haus gut funktioniert."

Noch nicht klar, ob es eine Verbindung zum Ausbruch in Neukölln gibt

In dem Mietshaus in der Nähe des Ostbahnhofs seien freiwillige Corona-Tests angeboten worden: 171 Menschen hätten sich testen lassen, 45 positive Tests habe es gegeben, sagt Mildner-Spindler. Nun stünden einzelne Haushalte und ihre Kontaktpersonen unter Quarantäne, nicht das ganze Mietshaus.



Über mögliche Verbindungen zu dem Corona-Ausbruch in einem Gebäude in Neukölln, wo ebenfalls viele Menschen aus Rumänien lebten, könne Mildner-Spindler noch nichts sagen.