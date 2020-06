- "Werkverträge in der Fleischindustrie gehören verboten"

Werkverträge führten zu einer "gespaltenen Verantwortung", so Jakob, wenn das Mutterunternehmen Teile der Verantwortung an Dritte auslagere. Diese ließen sich zum einen schwer kontrollieren; zum anderen hätten sie kaum Mitbestimmungsmöglichkeiten im Gesamtunternehmen. Am schlimmsten seien die Missstände in der Fleischwirtschaft, doch auch Bauwirtschaft, Logistik, Gesundheitswesen und Industrie seien betroffen.





Werkverträge sind nicht per se schlecht





Zudem würden in der Fleischbranche oft Menschen beschäftigt, die aufgrund von Sprachbarrieren ihre Rechte nicht gut kennen, so Jakob. "Es herrscht ein sehr rauher Ton in diesen Unternehmen", sagte der DGB-Sprecher. Wer sich wehre, verliere oft seinen Job. Die geplanten Änderungen des Werkvertrags-Systems sollen deshalb vor allem in der Fleischbranche angewandt werden.



An sich seien Werkverträge aber nichts verwerfliches, so Jakob. Auch Handwerker erledigen ihre Aufgaben im Rahmen von Werkverträgen - das sei Teil einer normalen Arbeitsteilung. Doch wo es keine Mitbestimmung gebe, gehörten Werkverträge nach Ansicht des DGB verboten, so der Gewerkschafter.