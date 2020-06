picture alliance/Patrick Pleul/ZB/dpa Bild: picture alliance/Patrick Pleul/ZB/dpa

Mi 24.06.2020 | 07:45 | Interviews

- Pädagogen-Verband: "Es war kein verlorenes Schuljahr"

In Berlin ist am Mittwoch, in Brandenburg am Donnerstag letzter Schultag. Viele Schüler*innen gingen zwar mit Wissenslücken ins neue Schuljahr, sagt der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands, Hartmut Stäker. Einige hätten durch die Corona-Herausforderungen aber einen großen Persönlichkeitssprung gemacht.