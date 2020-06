- "Tönnies muss Farbe bekennen"

Die Landkreise Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen befinden sich im Lockdown. Jetzt soll die Rolle des Fleischherstellers Tönnies in der neuen Krise genau aufgeklärt werden, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der nordrhein-westfälischen CDU, Peter Preuß.



Testungen im Mai 2020 in der Fleischbranche NRW wurden beim Unternehmen Westfleisch durchgeführt, so Preuß. Auch bei Tönnies wurde im Mai getestet - doch es habe keine Corona-Fälle gegeben.





Überprüfungen ob Tönnies haftbar gemacht werden kann





Derzeit soll auch aufgeklärt werden, warum das Unternehmen Tönnies zum aktuellen Infektionsgeschehen Mitarbeiterdaten nicht herausgeben konnte - oder wollte, so Preuß. Dies werde noch einmal bei einer weiteren Sitzung am Donnerstag besprochen. Zudem gebe es noch die Frage zu klären, wieso sich das Virus so schnell bei Tönnies verbreiten konnte. Man werde dazu die Arbeitsbedingungen und Hygienekonzepte genauer anschauen, aber auch, welche Testungen im Mai 2020 vorgenommen worden sind, so der CDU-Politiker.



Der Lockdown in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf ist sinnvoll, so Preuß. Durch die Rekonstruktion des Infektionsgeschehens soll aber auch geprüft werden, inwieweit der Unternehmer Clemens Tönnies verantwortlich ist - und auch haftbar gemacht werden könnte.