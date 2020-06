- "Maskenpflicht und Mindestabstand sind nicht zu viel verlangt"

Mit der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen setzt Berlin auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Dennoch ist die Sorge über derzeit steigende Infektionszahlen spürbar. Der Senat müsse die Gesundheitsämter besser ausstatten und für ausreichende Kontrollen der Maskenpflicht sorgen, fordert der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger.



Er sei sehr besorgt über die zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen in der Hauptstadt so Dregger. Er führe diese zurück auf die Disziplinlosigkeit Einzelner, die sich nicht an die Hygienemaßnahmen hielten. "Man gefährdet damit nicht nur die Gesundheit der anderen, sondern auch die Freiheit von allen, die wirtschaftlichen Aussichten unserer Unternehmen und die Sicherheit von Arbeitsplätzen", so der CDU-Fraktionsvorsitzende. "Die wenigen Regeln wie Abstand und Maskenpflicht sind nicht zu viel verlangt."

Gesundheitsämter besser ausrüsten

Corona-Lockerungen wieder zurückzunehmen hält Dregger aber noch nicht für notwendig. "Meine Hoffnung ist, dass das lokal eingedämmt werden kann." Sorgen bereite ihm aber die weitere Entwicklung in den Schulen und Kitas. Das Risiko, dass sich das Virus dort wieder ausbreiten könnte, sei hoch.

Der Senat müsse gewährleisten, dass Kontrollen durchgeführt werden. Die Gesundheitsämter müssten besser ausgerüstet werden, um etwa die Quarantäne von Einreisenden aus Risikoregionen zu überwachen, so der CDU-Politiker. Auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen müsste dicht genug kontrolliert werden, damit Fahrgäste sich durchgehend daran hielten, so Dregger.