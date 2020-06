- Welzer: "Bußgelder sind sinnvoll und überfällig"

Einerseits werden Corona-Einschränkungen gelockert, andererseits Regeln und Strafen beschlossen, unter anderem in Berlin und Gütersloh. Bußgelder seien keine Keule des Staates, sondern ein Beweis für Rechtsstaatlichkeit, meint der Sozialpsychologe Harald Welzer.



Warum sich einige nicht an Regeln wie Mindestabstand oder Maskenpflicht hielten, sei nur schwer zu erklären, so Welzer. Fest stehe aber, dass beispielsweise Politiker*innen, die ebenfalls gegen Maßnahmen verstießen, ein Negativbeispiel für die Bevölkerung seien.

Es sei ihm ein Rätsel, wieso Bußgelder bei Verstoß gegen die Maskenplicht in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht schon früher verhängt wurden, so Welzer. "Es ist klar, dass Dinge die nicht kontrolliert werden in einer Stadt wie Berlin auch nicht eingehalten werden." Die Einführung von Strafen sei deshalb überfällig und sinnvoll.

Juristische Konsequenzen bei Verstößen legitim

Er verstehe die Wut der Menschen im Kreis Gütersloh, die nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies einen zweiten Lockdown ertragen müssen. "Ein asozialeres Verhalten ist in der Gegenwart kaum denkbar", sagt Welzer. Die Firma habe aus den Ausbrüchen in anderen Betrieben offensichtlich keine einzige Konsequenz gezogen.

Dementsprechend sei es auch folgerichtig, dass das Unternehmen für die Folgen des Ausbruchs haften müsse. "Wir leben in einem Rechtsstaat", betont Welzer. Wenn Leute sich offensichtlich nicht rechtskonform verhielten, sei es notwendig, sie dafür juristisch zu belangen.