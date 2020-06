In Berlin und Brandenburg werden Zeugnisse vergeben

In dieser Woche erhalten Berliner und Brandenburger Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse, obwohl Schulen wochenlang geschlossen waren. Bildungsforscher Kai Maaz spricht sich dafür aus, weniger auf Noten zu setzen, als vielmehr weiteres Feedback zu geben.



Kai Maaz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, gibt nach den Corona-Schulschließungen zu bedenken, dass sich bei der Notengebung eine Gerechtigkeitsfrage stellt.

Unterschiedliche technische Möglichkeiten

Es sei unklar, was die jeweiligen Schüler*innen in den vergangenen Wochen gemacht hätten. Die technischen Möglichkeiten seien sehr unterschiedlich gewesen, so Maaz.

Mehr Feedback statt Noten

"Ich würde dazu neigen, in diesem Schuljahr weniger auf die ausschließlichen Ziffernoten zu setzen", sagte der Bildungsforscher. Stattdessen sollte über eine andere Form des Feedbacks nachgedacht werden. Auch Lehrer*innen sollten nun besonders auf Förderbedarfe eingehen.