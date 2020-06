imago images / Noah Wedel Bild: imago images / Noah Wedel

Mo 22.06.2020 | 15:45 | Interviews

- "Die Politik hat sich viel zu sehr auf Tönnies verlassen"

Die Politik debattiert über die richtigen Konsequenzen nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies. Den Vorstoß, Tönnies an den Kosten zu beteiligen, hält der SPD-Kreisvorsitzende in Gütersloh, Thorsten Kluthe, für richtig. Es sei aber unverständlich, warum die Kreisverwaltung zuvor so viel Vertrauen in die Firma gesetzt habe.