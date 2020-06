- Nach Corona-Ausbruch: Was sind die Konsequenzen für Tönnies?

Deutschlands größter Schlachtbetrieb steht massiv unter Druck. Welche Folgen hat der massive Corona-Ausbruch auf das Unternehmen, die ganze Fleischundstrie und die Politik? Inforadio-Korrespondent Kai Küstner gibt einen Ausblick.



Der Ärber in der Bundesregierung über den Ausbruch sei gewaltigt, so Küstner. Die gehäuften Infektionen trübten die bisher beruhigenden Statistiken. Wenn ein Unternehmen so massiv gegen Hygienevorschriften verstoße, leide letztendlich auch die Glaubwürdigkeit der Politik bei den Bürger*innen.

In Bundesregierung seien daher in den vergangenen Tagen zahlreiche Forderungen laut geworden: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wolle Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) habe gefordert, Fleisch müsse teurer werden. Zudem soll Tönnnies an den Kosten für den Ausbruch beteiligt werden. Das sei auch als Warnung an die gesamte Fleischindustrie zu verstehen, alles dafür zu tun, um einen weiteren Corona-Ausbruch zu verhindern, so Küstner.