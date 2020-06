- "Es wird wieder Schulschließungen geben"

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) habe nicht genügend unternommen, um die Personallücke an den Schulen zu stopfen, so Erdmann. 15 Prozent der Lehrer*innen gehörten zur Risikogruppe und fielen daher nach wie vor aus. "Viele Schulen schaffen es gar nicht, den Unterricht am ersten Schultag wieder normal zu beginnen", sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft.



Das Vorhaben, nach den Sommerferien mit dem Regelbetrieb zu starten, hält Erdmann für verantwortungslos. Man wisse nicht, wo die Schüler*innen die Sommerferien verbringen und wer sich möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. Es wäre deshalb klüger, den Normalbetrieb erst einige Wochen nach den Ferien wieder aufzunehmen, um das Infektionsgeschehen besser kontrollieren zu können, so Erdmann.

Regelmäßige Tests an allen Schulen gefordert



Die Schulen müssten nun dringend so ertüchtigt werden, dass zumindest die geringsten Hygienestandards erfüllt seien. "Regelmäßiges Lüften ist an manchen Schulen gar nicht möglich, weil Fenster verschraubt sind", sagt Erdmann.

Die Bildungsverwaltung müsse dringend Pläne vorlegen, falls die Infektionszahlen weiter steigen. Dazu gehöre auch, dass in allen Schulen regelmäßig getestet werde. Bisher treffe das nur auf 48 Schulen zu, die Teil einer Studie seien. "Wir werden sicherlich wieder mit Schulschließungen zu tun haben, das wird man nicht vermeiden können", so Erdmann. Es fehle an einem dringend benötigten Plan, um das Infektionsgeschehn niedrig zu halten.