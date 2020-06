dpa Bild: dpa

Mo 22.06.2020 | 12:05 | Interviews

- Polizeigewerkschaft: "Die Polizei muss den Respekt zurückerlangen"

400 bis 500 Menschen randalierten in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart, mindestens 19 Polizist*innen wurden verletzt. Die aus den USA herübergeschwappte Debatte um Polizeigewalt habe einen Nährboden für die Eskalation geboten, so der Polizeigewerkschaftler Ralf Kusterer.