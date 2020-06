- "Wir brauchen ein europäisches Asylverfahren"

Die Corona-Krise hat das Schicksal Tausender geflüchteter Menschen an den europäischen Grenzen aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt. Die Präsidentin des Hilfswerks "Brot für die Welt", Cornelia Füllkrug-Weitzel, fordert von Deutschland mehr Einsatz während der EU-Ratspräsidentschaft.

Flüchtlinge stehen in der Corona-Krise vor besonderen Problemen, so Füllkrug-Weitzel. Denn viele Regierungen hätten mit der Schließung der Grenzen nicht die Konsequenzen für Menschen auf der Flucht bedacht. Ebenso hätten Regierungen es aber auch versäumt, beispielsweise die Vereinten Nationen mit mehr Geld zu versorgen. Die Menschen sitzen in den Flüchtlingslagern fest und sind zudem großer Infektionsgefahr durch das Coronavirus ausgesetzt.



Bei der Flüchtlingspolitik wieder mehr Tempo aufnehmen



Der EU fehle immer noch eine gemeinsame Flüchtlingspolitik, so die Präsidentin von Brot für die Welt. Unklar sei weiterhin, wie geflüchtete Menschen gleichmäßig auf die verschiedenen EU-Staaten verteilt werden können. Die Gruppe der 900 in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge sei zu schätzen, so Füllkrug-Weitzel. Doch insgesamt harren weiterhin 31.000 Menschen in elenden Bedingungen aus. Deutschland sollte seine EU-Ratspräsidentschaft nun dafür nutzen, um Schritte für eine neue EU-Flüchtlingspolitik voranzutreiben.



Die Pfarrerin forderte von der Politik, dass die Asylverfahren wieder von Europa und nicht von Drittstaaten aus gesteuert werden. Zudem sollten die Verfahren fair sein und es soll einen klaren Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge geben.

